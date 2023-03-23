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الخميس، 23-03-2023 12:53 م

شاهد.. هندي يمتلك أطول لحية في العالم بطول 2.5 متر

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الوكيل الإخباري - يمتلك الهندي ساروان سينغ، لحية طويلة جدًا يصل طولها إلى 2.495 مترًا، إذ لم يعمل على حلقها على الإطلاق، وتركها تنمو منذ بدء ظهورها في مرحلة بلوغه وهو بعمر 17 عامًا. وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، يوم الأربعاء، منح ساروان سينغ، وهو في الخمسينيات من العمر، لقب صاحب أطول لحية في العالم.

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وبحسب موسوعة غينيس، فإن لحية سينغ، الذي يقيم حاليًا في مدينة ساري الكندية، تتطابق مع شروط حصوله على اللقب، حيث إنها طبيعية، وتم قياسها وهي مبللة حتى لا تكون مجعدة وتؤثر في إجراء القياس.

 

وكشفت الموسوعة أن سينغ كان قد حمل لقب صاحب أطول لحية في العالم عام 2010، حيث كان يبلغ طولها آنذاك 2.362 مترًا. وعندما تم إعادة قياسها في أكتوبر الماضي، كانت قد نمت أكثر، وأصبحت أطول من ذلك. ووفق وسائل إعلامية فإن سينغ يتبع الديانة السيخية، التي تتضمن تعاليمها أن يترك الرجال لحيتهم تنمو.

 

 

 

صدى 

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