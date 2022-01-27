شاهد..وحش الثلج يظهر مبكراً في اليابان

الوكيل الإخباري - في سلسلة جبال زاو، التي تمتد عبر محافظتي ياماغاتا ومياجي اليابانيتن، تزدهر في فصل الشتاء ميزة "الصقيع على الأشجار".



التقطت عدسة طائرة من دون طيار فيديو لعدد كبير من "أشجار الصقيع"، التي اصطفت من ارتفاع 1500 متر فوق مستوى سطح البحر، في قمة جبال زاو في ناحية مقاطعة ياماغاتا.



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يبلغ ارتفاع أشجار زاو حوالي 6 أمتار، وتسمى "وحش الثلج" بسبب مظهره الفريد في فصل الشتاء.





تهب الرياح الموسمية من بحر اليابان في الشتاء على جبال زاو، ويتجمد بخار الماء، الذي تحمله الرياح ليسقط جليدا على أغصان الأشجار، مشكلاً شكل وحش مع تكثفه أكثر.

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