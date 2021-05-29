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السبت، 29-05-2021 11:42 ص

شاهد - وسيم يوسف يتبرأ من اسمه ويشعل مواقع التواصل

وسيم


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - نشر أحد النشطاء عبر منصة تويتر، مقطع فيديو لـ " وسيم يوسف "، يظهر من خلاله تبرئه من اسمه.

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وقال وسيم لمُدرسة ابنه ، بحسب المقطع ، " لا تذكري اسمي عندما تنادي ابني لكي لا يتضرر ".


وأضاف خلال حديثه بحسب رصد " الوكيل الإخباري" راجياً  المُدرسة " لا تنادي ابني زايد وسيم يوسف بل ناديه زايد يوسف ".


وكان وسيم يوسف قد أشعل تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر أنباء عن وفاته بعد تعرضه للاعتداء والضرب قبل عدة أيام .

 


 




 

 


 

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