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الإثنين، 20-12-2021 10:36 ص

شاهد...وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تنشر تسجيلا صوتيا لقمر المشتري

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الوكيل الإخباري - أكد علماء فلك من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن أقمار الكواكب ليست هادئة كما كان يعتقد سابقا، إذ يمكن أن تصدر أصواتا.

وتمكن علماء "ناسا" مؤخرا بفضل مهمة "جونو" من تسجيل صوت المجال المغناطيسي لقمر المشتري والذي يعرف باسم "جانيميد". وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

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ويكشف المقطع الصوتي تغييرا حادا في نشاط المسبار بعد دخوله في الغلاف المغناطيسي لـ"جانيميد"، حسبما ذكر موقع "CNET" المتخصص بالأخبار العلمية والتكنولوجيا.

 

المصدر - البيان 

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