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السبت، 22-01-2022 04:07 م

شاهد..يوتيوبر أمريكي يوثق المغامرة المخيفة

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الوكيل الإخباري - وجد يوتيوبر أميركي ورياضي أولمبي سابق في التزلج نفسه في مركز تحقيق فيدرالي بولاية كاليفورنيا، بعد أن ترك طائرته تتحطم عمدا.

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وكان تريفور جاكوب قد قفز من الطائرة قبل سقوطها ووثق ذلك في فيديو نشره على موقع "يوتيوب".

وبدأ الفيديو على الأرض، قبل أن يلقع جاكوب بطائرته الصغيرة وحده، حيث تحدث عن المغامرة الوشيكة.

وبعدما أقلعت الطائرة وصارت في منتصف السماء، فتح جاكوب باب الطائرة بكل برود وقفز منها.

 

  

 

 

لبنان 24 

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