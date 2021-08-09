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الإثنين، 09-08-2021 07:23 م

شبان يقفون بسياراتهم على حافة الهاوية في السعودية - فيديو

سياره


الوكيل الإخباري - قام عدد من الشبان بمغامرة خطيرة على مرتفعات محافظة فيفاء السعودية تضمنت الوقوف بالسيارات على حافة الجبال، وهذا ما وصفه بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي بـ "التهور و الأعمال غير المسؤولة".

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وتظهر صور ولقطات مصورة، قيام عدد من الشبان بأعمال متهورة تضمنت استخدام السيارات بطريقة تجعل جزءا منها في الهواء، بينما تكون إطاراتها الخلفية أو الأمامية على حافة جبال فيفاء في السعودية.


وأثار هذا التصرف انتقادات واسعة في المملكة العربية السعودية، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية، التي أوردت مطالبات بعض المواطنين السعوديين بضرورة محاسبتهم على ما وصفوه بـ "الأفعال المتهورة"، التي تهدد حياتهم وحياة الآخرين.


وأكد آخرون أن من يقومون بهذه الأفعال يحاولون جذب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرا إقدام شخص على المخاطرة بحياته لتحقيق انتشار كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.


وطالب البعض بمحاسبة من يقومون بهذه الأفعال التي تعتبر تصرفات غير مسؤولة من قبل هؤلاء الشبان وتهدد حياتهم.

 

 

سبوتنيك عربي








 




 

 


 

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