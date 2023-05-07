الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 11:11 ص

شبح الموت.. شاهد ضيف مرعب يظهر في مراسم تتويج تشارلز الثالث

تتويجد


الوكيل الإخباري - رصدت إحدى الكاميرات شبحا يشبه "ملاك الموت" كما يتصورونه في الغرب، يحمل مهبالا، وذلك خلال مراسم تتويج شارلز الثالث ملك بريطانيا أمس يوم السبت.

وقالت صحيفة "ديلي ميل": "كل حفلة كبيرة تجتذب ضيوفا غير مدعوين، لكن محبي العائلة المالكة قالوا مازحين إنهم شاهدوا ملاك الموت شخصيا أثناء تتويج تشارلز".

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في فيديو تم تداوله على نطاق واسع على "تويتر" يمكن رؤية شخصية ترتدي عباءة سوداء مع قلنسوة وهي تتنقل عبر الممر، حاملة شيئا يشبه المهبال. وعلق أحد المستخدمين على المشهد: "ها جاء الموت حاملا مهباله!".

 

 

 

روسيا اليوم 

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