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الأربعاء، 18-11-2020 11:36 ص

شجاعة فتاة صغيرة تنقذ عائلتها من الموت في امريكا

خطوات_إطفاء_الحريق


الوكيل الاخباري- أنقذت فتاة صغيرة، من مدينة نيو فرانكلين بولاية ميسوري الأمريكية، أسرتها من الموت المحتم بعد اشتعال حريق في المنزل.

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ووفقا لصحيفة "أكرون بيكون جورنال" استيقظت ناتالي ويسلر البالغة من العمر سبع سنوات  في الصباح وتوجهت إلى غرفة المعيشة لمشاهدة التلفزيون وفجأة سمعت أصواتا في المطبخ، وعندما ذهبت للتحقق رأت النار تشتعل في المطبخ.



وبحسب الصحيفة ركضت ناتالي لإيقاظ والديها، ثم توجهت إلى غرفة شقيقها البالغ من العمر 16 عامًا.


حاول والد الفتاة، وهو رجل إطفاء سابق، إطفاء الحريق لكن دون جدوى، فاضطر أفراد الأسرة إلى مغادرة المنزل المشتعل وخرجوا إلى الفناء واتصلوا برجال الأطفاء.


وقدرت الأضرار المادية بمبلغ 80 ألف دولار، وقامت مدرسة ناتالي بجمع مبلغ ألفي دولار لتغطية نفقات الأسرة، كما عرض الجيران المساعدة.


وأشارت الصحيفة إلى أن محافظة المدينة ستكافئ ناتالي على شجاعتها.

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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