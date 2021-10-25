شجعي طفلك على تنظيف غرفته بثلاث طرق

الوكيل الإخباري - حب النظام والنظافة مهارة يكتسبها الطفل منذ نعومة أظافره، أيضاً المشاركة مهارة يحتاج الطفل إلى التدريب عليها في سن مبكرة، لذا أنتِ بحاجة إلى تدريب طفلك على المشاركة في تنظيف المنزل، وخاصة غرفته، ليس فقط من أجل تنمية شخصية طفلك، ولكن أيضاً لتعزيز التواصل بينكما، حيث يساعدك طفلك في الحفاظ على نظافة المنزل، ما يجعلكِ في حالة مزاجية أفضل، ويتيح لكما التواصل معاً بطرق أهدأ وأكثر عمقاً.

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1- ضعي هدفاً يحفزه

وضع هدف يصل إليه الطفل في حال إنهاء مهمته في تنظيف غرفته، يشجع طفلك ويشعره بالحماسة، مثلاً أخبري طفلك أن بإمكانه مشاهدة التلفزيون، أو اللعب بالخارج، أو الخروج في نزهة وتناول المثلجات، في حال إنهائه تنظيف وترتيب غرفته بطريقة جيدة.

أحياناً يفقد الطفل الشغف في منتصف العمل، لا تيأسي، ذكريه بالهدف الذي يعمل من أجله، سوف يعتاد مع الوقت، التركيز على هدفه وتذكير نفسه به.



2- نظفي غرفته مقابل أجر

هذه طريقة ذكية تدفع الطفل نحو تنظيف غرفته برغبته الكاملة، حيث تطلبين منه إعطاءك جزءاً من مدخراته في كل مرة تنظفين فيها أنتِ غرفته، وهذا المال يكون مقابل وقتك ومجهودك.

قد يدفع طفلك مرة أو مرتين، ولكنه بعد ذلك سيفكر في أهدافه التي يدخر من أجلها المال، وسيقرر توفير مدخراته لشراء الأغراض التي يدخر من أجلها، وينظف غرفته بنفسه، برغبة نابعة من داخله.



3- حددي لطفلك مهام صغيرة، واطلبي منه مهمة واحدة فقط في كل مرة

طفلك سريع الملل، وأيضاً يفقد تركيزه عندما يقوم بعمل ممل مثل التنظيف، لذلك قسّمي عملية تنظيف الغرفة إلى مهام صغيرة، واطلبي منه القيام بمهمة واحدة، بعد إنهائها، اطلبي منه مهمة أخرى، وهكذا حتى ينهي جميع المهام، وتصبح غرفته نظيفة ومرتبة.

المصدر - نواعم

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