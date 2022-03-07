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الإثنين، 07-03-2022 08:17 ص

شخصان في سيارة حاولا اقتحام قاعدة جوية أمريكية

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الوكيل الإخباري - حاول شخصان في سيارة اقتحام قاعدة أندريس الجوية في ماريلاند، حيث كانت تتواجد كامالا هاريس، نائبة الرئيس الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعدد من المسؤولين الأمريكيين، وفقا لتقارير إعلامية وبيان رسمي.

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وبحسب "WTOP" نقلا عن صحفيين من تجمع البيت الأبيض، تم إغلاق القاعدة مساء الأحد بعد تقارير عن رجل مسلح.


وغادرت كامالا هاريس و"الرجل الثاني" دوغلاس إمهوف، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة الأمريكية القاعدة عقب الحادث.
هرب شخصان من السيارة، واحتجزت المجموعة رقم 316 أحدهما والأخر لا يزال طليقا".
يشار إلى أن المعتقل كان بحوزته سلاح لكن لم يطلق رصاصة.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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