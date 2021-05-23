الأحد 23-05-2021
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الأحد، 23-05-2021 10:56 ص

شخص يدفن نفسه بقبر ويتصل بالشرطة لإنقاذه في تونس

مقبرة


الوكيل الإخباري - دفن رجل نفسه في قبر بمقبرة في محافظة قفصة بتونس، محاولا الانتحار ولكنه سرعان ماطلب النجدة من الجهات الأمنية لإنقاذه.

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وكان الرجل قد دخل إلى قبر مفتوح في المقبرة، ثم أغلق على نفسه بقطع من الأسمنت، قبل أن يتراجع ويحاول الخروج، لكنه لم يستطع.


وبعد فشله في الخروج اتصل بالوحدات الأمنية طالبا منهم النجدة، فتحولت الفرق الأمنية إلى المقبرة وأخرجته من القبر.


وحسب المعطيات الأولية، فان الشاب يبدو في حالة عدم وعي.


وقالت السلطات التونسية إنها احتفظت بالشاب بعد استشارة النيابة العمومية وفتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن ملابسات هذه الحادثة الغريبة.

 

البيان


 




 

 


 

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