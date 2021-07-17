السبت 17-07-2021
الوكيل الاخباري

دودين : سيتم تكثيف الرقابة على التجمعات والمخالفات لأوامر الدفاع

الأردن يثمن التبرعات الأمريكية للأونروا

إطلاق خدمة واي فاي بالمسجد الحرام

الفايز يهنئ وكالة الأنباء الأردنية بعيدها الثاني والخمسين

غرفة التجارة الأميركية: زيارة الملك للولايات المتحدة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين

وزارة الصحة تعلن عن جرعة معززة لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني

صرف زيادة بقيمة 30 دينارا لموظفي الجامعات

جلسة حوارية حول الأوراق النقاشية الملكية

الأردنية تنظم ندوة لاستخدامات الزيولايت في الزراعة

تفاصيل البلاغ رقم 41 الذي اصدرته الحكومة

السبت، 17-07-2021 08:38 م

شخص يدهس آخرين بسيارته عمداً في السعودية - فيديو

police


الوكيل الإخباري - انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر مشاجرة جماعية وقيام شخص بقيادة سيارته وتعمد صدم عدد من المتشاجرين.

وتمكنت الجهات المختصة في شرطة محافظة حفر الباطن من تحديد هوية الضالعين في هذه المشاجرة الجماعية والقبض عليهم، وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المقدم محمد الشهري المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية.

اضافة اعلان

 

وقال المتحدث إن المقبوض عليهم هم 7 مواطنين سعوديين بالإضافة إلى وافد نازح، وجميعهم في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وأضاف أنه جرى إيقافهم جميعًا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

اليابان .. بيع عنقود عنب بـ 12 ألفا و700 دولار

vgduucnptbb49_article

طرق لتعليم الطفل إدارة الأموال في سن صغيرة

masque_toutankhamon1

سر جديد في قناع توت عنخ آمون يُحيّر علماء الآثار

2021_7_17_13_35_37_525

توقف محرك الطائرة الروسية وانقلبت أثناء هبوطها - صورة

_118503737_5a67029e-5d9d-4b7a-b2cf-6b63488dd382

عرض لوحة لبيكاسو للبيع بأصول رقمية - صورة

1039002056_0_20_1920_1059_1000x541_80_0_0_137fd7ebceacfa74d024907830b1c805

فلسطينيان يحوّلان طائرة بوينغ إلى مطعم - صور