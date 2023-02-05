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الأحد، 05-02-2023 12:14 م

شخص يطلب توصيل وجبات عشاء من 100 مطعم لعنوان وهمي في ألمانيا - فيديو

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الوكيل الإخباري - أثار فيديو متداول لـ"مقلب" أو "مزحة ثقيلة" في مدينة ألمانية تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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حيث وثق شاب عربي تجمع عدد كبير من عمال خدمة توصيل الأطعمة أمام منزل وهمي حدده شخص عند طلبه وجبات من عدة مطاعم في مدينة هامبورغ.


وقال الشاب إن شخصا مجهول الهوية ‏طلب من 100 مطعم وجبات عشاء، وأخبرهم أنه سيدفع لهم عند الوصول إلى المنزل، لكن عند قدوم عمال التوصيل لتسليم الوجبات تبين أن العنوان وهمي.


ويظهر في الفيديو توقف عدد من السيارات وسط الشارع لإيصال الطلبات لصاحبها، قبل أن يتبين أن الأخير قام بمقلب سخيف.


وأثار الفيديو تفاعلا بين النشطاء الذين تعجبوا من مثل هذا التصرف، متهمين من قام بالمزحة الثقيلة بأنه مريض نفسي يجب أن يتعالج.

 

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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