الإثنين 02-05-2022
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الأحد، 01-05-2022 09:40 ص

شخص يعود لأهله بعد 25 عامًا و'DNA' يؤكد الحقيقة في مصر

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الوكيل الإخباري - فرحة عارمة عمت أهالي قرية المحروسة، بمصر التابعة لدائرة مركز قنا (جنوبي البلاد) بعد العثور على شاب اختفى من بينهم منذ 25 عامًا، عندما كان عمره عامين ونصف.

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، عن نوفل البدري، أحد أقارب الشاب، أن الشاب يدعى رفاعي عبدالحميد رفاعي، اختفى من أمام المنزل بقرية المحروسة، وهو في عمر العامين ونصف، ولم يتم العثور عليه سوى من أيام بعد تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وأضاف أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا منشورًا داخل إحدى المجموعات بداخله صورة ابن المحروسة عندما كان طفلًا وأخرى في كبره، فرآها أحد أقاربه وتعرّف عليه فأبلغ أسرته وتعرفت على صورة طفولته.


وأوضح أنه بعد التواصل مع صاحب المنشور، تَبَيّن أنها سيدة تعمل بدار رعاية في محافظة الغربية (شمالي مصر)، والطفل الذي تربى داخل الدار، هو مَن أصر على نشر صورته رغبة في الرجوع لعائلته، فسافرت عائلته له وتم إجراء تحليل "DNA"، وأثبتت صحة النسب، وأن الشاب هو بالفعل "رفاعي" ابن قرية المحروسة في قنا.

 

 

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