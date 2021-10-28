الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

التربية: الحالة الصحية للطلبة الذين تعرضوا لحادث سير جيدة

المعونة لـ الوكيل: شروط للحصول على معونة شهرية

نقابة الصيادلة: لا إقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية

طوقان: إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة النووية مطلع العقد المقبل

أسعار الذهب الخميس 28/ 10/ 2021

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة

ديوان الخدمة المدنية يكرم متقاعديه بمرور 66 عاما على تأسيسه

بلعاوي لـ الوكيل : من المبكر إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

تراجع أسعار النفط عالميا

الخميس، 28-10-2021 10:04 ص

شخص يقتحم مدرسة بسلاح ناري ويرعب الطلاب في مصر

dc9b68612c3b312d-1024x682


الوكيل الإخباري - شهدت إحدى مدارس نجع حمادي في محافظة قنا في صعيد مصر واقعة مؤسفة أثارت الرعب في نفوس التلاميذ تمثلت في اقتحام شخص عمره 36 عاماً، وبحوزته سلاحاً نارياً، ما تسبب في حالة ذعر بين الطلاب، وجرى التحفظ عليه وتسليمه لقوة من مركز شرطة نجع حمادي، وفقا لصدى البلد.

وبدأت النيابة العامة بنجع حمادي تحقيقاتها في واقعة اقتحام شخص للمدرسة، بسلاح ناري عقب حدوث مشادة بين أبناء شقيقته وأحد تلاميذ المدرسة.

اضافة اعلان

 

وأجرى راجح الطيب، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، زيارة لمدرسة العلم والإيمان، بتوجيهات من وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لمتابعة سير العمل عقب حدوث واقعة اقتحام المدرسة.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
NB-245628-636710381657585779

تمساح يتجول بشارع في أميركا والشرطة تلقي القبض عليه..شاهد

211027160137-01-dead-sea-creatures-restricted-exlarge-169

آلاف المخلوقات ميتة على الشاطئ.. ماذا يحدث في بريطانيا؟ - شاهد

e9548d22-e558-4e1b-b538-e0e5d7129b1a_16x9_1200x676

بقرة تبهر متابعي وسائل التواصل وتساعد سائقا أضاع طريقه في إسبانيا - فيديو

1062235

مطار روما يستعد لاستقبال التكسي الطائر في 2024

jpg

وجه القطة لونا يحولها إلى نجمة على انستجرام.. صور

shutterstock_1221774916

شاهد.. زوجان بريطانيان يكتشفان غرفة سرية في مكان غير متوقع بالمطبخ