شخص يقتحم مدرسة بسلاح ناري ويرعب الطلاب في مصر

الوكيل الإخباري - شهدت إحدى مدارس نجع حمادي في محافظة قنا في صعيد مصر واقعة مؤسفة أثارت الرعب في نفوس التلاميذ تمثلت في اقتحام شخص عمره 36 عاماً، وبحوزته سلاحاً نارياً، ما تسبب في حالة ذعر بين الطلاب، وجرى التحفظ عليه وتسليمه لقوة من مركز شرطة نجع حمادي، وفقا لصدى البلد.



وبدأت النيابة العامة بنجع حمادي تحقيقاتها في واقعة اقتحام شخص للمدرسة، بسلاح ناري عقب حدوث مشادة بين أبناء شقيقته وأحد تلاميذ المدرسة.

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وأجرى راجح الطيب، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، زيارة لمدرسة العلم والإيمان، بتوجيهات من وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لمتابعة سير العمل عقب حدوث واقعة اقتحام المدرسة.

المصدر - البيان