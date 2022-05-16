شخص ينجو من قضمات تمساح في استراليا

الوكيل الإخباري-وجد رجل كان يسبح في ممر مائي ضيق في كوينزلاند بأستراليا نفسه في معركة شرسة لإنقاذ حياته من تمساح ضخم ظهر من أعماق المياه العذبة.

اضافة اعلان



وكان الرجل، الذي في الأربعينيات من عمره، يسبح في حديقة وطنية نائية في شمال غرب الولاية، عندما أمسك التمساح بذراعه، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

وأخبر الرجل رجال الإنقاذ أنه خاض شجاراً وصارع التمساح الذي يبلغ طوله مترين إلى ثلاثة أمتار حتى تحرر منه.



ونُقل الرجل بطائرة هليكوبتر إلى بر الأمان بعد أن استُدعيت طواقم الإنقاذ والمسعفين، الذين قالوا إنه كان مصاباً بثقوب عميقة في يديه وساقيه، بالإضافة إلى آلام وجروح شديدة من أسنان التمساح.



ويرقد الرجل حاليا بمستشفى جبل عيسى وحالته مستقرة.



البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة