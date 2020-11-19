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الخميس، 19-11-2020 02:05 م

شرطة إندونيسيا تفرض عقوبة غريبة على شابين بدلا من اعتقالهما

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الوكيل الاخباري- أقدم ضباط الشرطة جنوب سولاويزي في إندونيسيا، على حلق حاجبي مراهقين كعقوبة لخدع السياح حول رسوم وقوف السيارات.

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واستدعيت الشرطة من قبل أحد السياح الذي تعرض للتهديد بعد رفضه تنفيذ مطلبهما، فقررت عناصرها عندها، تلقينهما درساً غريباً لردعهما عن ارتكاب مثل هذه الأفعال مجدداً.

و حلق رجال الشرطة حاجبَي الشابين بعد اعترافهما بالاحتيال على سائقي السيارات وتهديهم لدفع رسوم الوقوف في موقف مجاني إلى جانب الشاطئ.

وقد يبدو فرض مثل هذه العقوبات الغريبة شيئاً مضى عليه الزمن، ولكن لا يزال هناك حتى اليوم من يفرضها بمثابة عقوبة خفيفة.

 

 

المصدر: الاقتصاد 


 




 

 


 

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