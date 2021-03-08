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الإثنين، 08-03-2021 11:44 ص

شرطة دبي تعلن عن وظيفة لمن هم خارج الإمارات بـ30 ألف درهم و إقامة ذهبية

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الوكيل الاخباري - أعلنت شرطة دبي، السبت، عن توفيرها وظيفة تصل جوائزها المالية إلى 30 ألف درهم و"إقامة ذهبية".

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وشرح رئيس قسم المختبرات والابتكار في شرطة دبي، الرائد خالد المزروعي، لصحيفة "البيان" الإماراتية أن الوظيفة ضمن "المنصة الخارجية للمبتكرين خارج الدولة" التي ستطلقها قريبا، وتبحث وتكتشف المبتكرين في مجالات العمل الأمني والخدمي.

وتابع المزروعي موضحا أن المنصة التي ستطلقها شرطة دبي عبر موقعها وتطبيقها الذكي تهدف إلى "استقطاب طلاب الجامعات والشركات الخاصة وأفراد المجتمع في جميع دول العالم ممن لديهم أفكار أو مشاريع ابتكارية تخدم العمل الأمني والخدمي الذي تقدمه شرطة دبي".

وأشار الرائد خالد المزروعي إلى أنه "تم فعليا مخاطبة الجامعات والشركات الخاصة في الهند كونها أول دولة يبدأ استقطاب المبدعين منها، يليها الدول العربية والأوروبية".


وأردف أنه "تم وضع استمارة مشاركة في "المنصة الخارجية للمبتكرين خارج الدولة" تتضمن التحديات التي تواجهها شرطة دبي، وكيفية التغلب عليها عبر الأفكار والمشاريع الابتكارية الخلاقة".


وأكد المزروعي أن لجنة متخصصة ستقوم بتقييم الطلبات المقدمة بعد فرزها، وفي حالة الموافقة عليها ستتكفل شرطة دبي بتكاليف سفر وإقامة وتنقلات صاحب الفكرة، إلى جانب مكافأة مالية تصل إلى 30 ألف درهم.


كما لفت إلى أنه أنه سيتم منح صاحب الفكرة "الإقامة الذهبية" في حال أن قدم أكثر من فكرة تصلح للتطبيق والاستفادة منها.


ومن أجل ضمان سهولة الوصول إلى "المنصة الخارجية للمبتكرين خارج الدولة" من أي مكان في العالم، فقد أكد الرائد خالد المزروعي أنه سيتم عمل تحديث لتطبيق وموقع شرطة دبي لتحقيق هذا الغرض.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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