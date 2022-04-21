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الخميس، 21-04-2022 08:03 ص

شرطة نيويورك تحقق بتوقيف طفل لسرقته كيس رقائق بطاطا

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الوكيل الإخباري - أفادت شرطة نيويورك أنها تحقق في تسجيل مصور تم تداوله ويظهر عناصر تابعين لها وهم يوقفون صبيا أسود يبلغ ثمانية أعوام بعد ضبطه وهو يسرق كيس رقائق بطاطس.

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والفيديو الذي وصل عدد مشاهداته إلى أكثر خمسة ملايين على تويتر يظهر الصبي باكيا ويداه خلف ظهره بينما يقتاده ضابط شرطة أبيض من قسم شرطة سيراكيوز إلى سيارة دورية.


ويسمع في التسجيل صوت مصور الفيديو وهو يقول للشرطي "ماذا الذي ستفعله؟"، ليجيبه الأخير وهو يمسك بالصبي "احزر! احزر ما الذي سأفعله!" .
ويرد شرطي آخر بأن الصبي "يسرق أشياء"، قبل أن يتهمه المصور بمعاملته على أنه "مجرم" ويعرض دفع ثمن كيس رقائق البطاطا.


وذكرت وسائل إعلام أن الصبي الذي أطلق سراحه فيما بعد دون توجيه تهمة إليه يبلغ من العمر ثمانية أعوام فقط.


ووصفت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول الفيديو بأنه "يفطر القلب"، وقالت للصحافيين "الكثير منا آباء وأمهات. ولا يسعكم إلا أن تتخيلوا خوف الطفل لأنه كان عليه أن يعيش هذه التجربة".


واتهم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا عناصر الشرطة بالعنصرية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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