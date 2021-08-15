شرطي صيني ينقذ طفلا من الموت في لحظة حرجة - فيديو

الوكيل الإخباري - يظهر في مقطع فيديو، نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، أحد رجال الشرطة وهو ينقذ طفلا في لحظة حرجة أثناء إجتيازه لأحد الطرق في الصين.



وتقول الشبكة إن طفلا كان يركب دراجة هوائية بدأ بعبور الطريق منفردا قبل إغلاق إشارة المرور، وكاد أن يمر أمام شاحنة ضخمة عندما أصبح في النقطة العمياء، التي لا تسمح لقائد الشاحنة رؤيته.

اضافة اعلان

وتابعت: في هذه اللحظة تحرك الشرطي الصيني مسرعا في ذات الوقت الذي لوح فيه لقائد الشاحنة للتوقف".





الصين المتنوعة: عند تقاطع مروري في جوانجدونج، يركب طفل يبلغ من العمر ست سنوات دراجة ويعبر طريق بمفرده، في هذا الوقت تقترب شاحنة ولكن السائق لديه نقطة عمياء في الرؤية. في هذه اللحظة الحرجة، ركض شرطي المرور من مركز شرطة المنطقة الغربية، بسرعة ورفع يده لإيقاف الشاحنة وحمل الطفل. pic.twitter.com/Rxwj5a0b6x August 14, 2021

المصدر - لبنان 24