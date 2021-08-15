الأحد 15-08-2021
الوكيل الاخباري

روسيا: سنعمل مع الحكومة الانتقالية في أفغانستان

وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى سلطنة عُمان

السفارة الأمريكية في كابول تطالب رعاياها بعدم مغادرة أماكنهم

ألمانيا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها من كابول

اجراءات هامة للاستفادة من تعرفة الكهرباء الجديدة

الحكومة تحذر من العودة الى الاغلاقات

شاهد.. خبيرة مكياج عراقية تتحول لدلال عبد العزيز وسمير غانم

الإمارات العربية الوجهة الأولى للطلبة الهنود

اليابان تحذر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في البلاد

سوريا.. لجنة التفاوض في درعا تعلن تشكيل مركز تنسيقي للتفاوض وإيجاد حل سلمي

الأحد، 15-08-2021 09:21 م

شرطي صيني ينقذ طفلا من الموت في لحظة حرجة - فيديو

img_1629036041


الوكيل الإخباري - يظهر في مقطع فيديو، نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، أحد رجال الشرطة وهو ينقذ طفلا في لحظة حرجة أثناء إجتيازه لأحد الطرق في الصين.

وتقول الشبكة إن طفلا كان يركب دراجة هوائية بدأ بعبور الطريق منفردا قبل إغلاق إشارة المرور، وكاد أن يمر أمام شاحنة ضخمة عندما أصبح في النقطة العمياء، التي لا تسمح لقائد الشاحنة رؤيته.

اضافة اعلان

 

وتابعت: في هذه اللحظة تحرك الشرطي الصيني مسرعا في ذات الوقت الذي لوح فيه لقائد الشاحنة للتوقف".

 

المصدر - لبنان 24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8996381_1629041438

تركي آل الشيخ يعد بمفاجآت ستبهر العالم في موسم الرياض - صورة

2021815122952554QN

دراسة أمريكية .. الغناء والعزف الموسيقي يساعدان مرضى الخرف

FORDModelT-2473_3

تعرف على أقدم 5 ماركات سيارات في العالم

5a8bee7611edf

طريقة تنظيف فلتر هواء السيارة

1-1454776

لندن ..7 دقائق و25 ثانية تطلب منها الأمر لركن سيارتها - شاهد

924feeb464a09a0416a695967f67ef84

فيديو مؤثر لأب خسر اولاده في كارثة عكار

أخبار متعلقة
610696a74236042acb62b462

أنباء عن خروج تمساح من النيل تثير الذعر في قرية مصرية