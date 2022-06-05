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الأحد، 05-06-2022 06:49 ص

شرط عروس مصرية قبل توقيع عقد زواجها يجتاح مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعروس مصرية اشترطت على زوجها الإحسان الى والديها خاصة أمها، كشرط رئيسي قبل التوقيع على عقد الزواج.

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وجاء في الفيديو مدى حرص العروس على تلقينه درسا أمام الحضور قبل عقد قرانها بالالتزام بهذا الشرط، وأن يحسن إلى والدتها، معلقة: “مانا مش هسيب بيت أهلي بالساهل”.


وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا، منهم من عارض طريقة العروس أمام الحضور، باعتبارها تعنفه بطريقة غير لائقة.


ومن أبرز التعليقات التي جاءت متعارضة مع طريقة العروس في الفيديو: بغض النظر إن الكلام ده بديهي وكان ممكن يتقال بينهم وبين بعض قبل ما الناس تحضر وقبل الخطوبة من الأساس إلا إن المشكلة في الطريقة إني أوجه أمر بالشكل ده لجوزي قدام الناس مش متخيل من جواه هيبقى محرج ازاي هو شكله قدام اهله وأصحابه وكل الناس اللي موجودة دي ايه؟


وأضاف "لو بتحبيه هتخافي على شكله قدام الناس، الشخصية القوية عمرها ما كانت بالشكل والاسلوب ده، الحقيقة ومليون بنت سابت أهلها واتجوزت واتفقت مع جوزها على كل حاجه ما بينهم ومن غير ما تشهّد عليه أي حد لأن لو هو طبعه مش كويس والله لو شهّدت عليه العالم كله مش هيفيدها بحاجة".

 

البيان


 




 

 


 

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