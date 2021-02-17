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الأربعاء، 17-02-2021 11:30 ص

شركة ألماس تطلق اسم سبوتنيك V على ألماسة نادرة تكريما للقاح الروسي - صور

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الوكيل الاخباري - قررت شركة "ALROSA" الروسية تسمية ألماسة كبيرة بجودة الأحجار الكريمة باسم "سبوتنيك V" تكريماً لأول لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا.

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سيتم إعطاء هذا الاسم لماسة تزن 100.53 قيراط بقياس 27.15×28.81×29.56 ملم على شكل ثماني الوجوه، تم استخراجها من الغرينيات في شمالي ياقوتيا، ولها لون أصفر فاتح واضح، بحسب ما ذكر موقع "fontanka" الروسي.

وأكد الموقع أن الماس بهذا الحجم واللون هو "معجزة حقيقية للطبيعة".

 

 

وقالت الشركة: "لذلك، قررنا تسمية هذه الماسة الرائعة بهذا الاسم تكريمًا لأول لقاح روسي ضد فيروس كورونا، وهو أيضًا معجزة، وتم إنشاؤه بأيدي علمائنا".


واللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غامالي" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/ آب الماضي، كان مخصصا لتلقيح الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية، ثم أجازت روسيا في أواخر ديسمبر من العام الماضي تلقيح من هم فوق الـ 60 بلقاح "سبوتنيك V".

 

 

 

 

 


المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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