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الخميس، 29-12-2022 09:20 ص

شركة تركية تحول طائرتين إلى مطعم ومقهى في المغرب

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الوكيل الإخباري - نقلت شركة تركية متخصصة بتصنيع الأبنية مسبقة الصنع طائرتي ركاب إلى المغرب عن طريق البحر بعد تفكيكهما، لتحويلهما إلى مطعم ومقهى.

وقال علي سيزغين، صاحب الشركة التركية، لوكالة "الأناضول" إنهم أشرفوا على تنفيذ مشاريع متنوعة على أراضي المغرب في قطاع البناء.

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وأوضح سيزغين، في حديث للأناضول، إن الشركة بدأت ببناء مركز سياحي في مدينة أغادير المغربية، يتضمن مطعمًا ومقهى و"تلفريك".


وذكر أن الشركة اشترت طائرتي ركاب من شركتين بعد انتهاء مسيرتهما في التحليق ثم أعادت تصميم إحداهما بشكل مطعم، والأخرى بشكل مقهى.


وأكد أن الطائرتين نقلتا من إسطنبول إلى المغرب خلال 20 يومًا، وستكونان جزءا من مشروع المركز السياحي، الذي تقوم الشركة ببنائه في أغادير.

 

 

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