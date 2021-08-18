شركة عملات رقمية تعرض وظيفة مستشار أمان على سارق أموالها

الوكيل الاخباري- عرضت إحدى شركات العملات الرقمية التي سُرق منها مبلغ 610 ملايين دولار، على المتسلل المسؤول عن عملية الاختراق، وظيفة مستشار أمان رئيسي للشركة.



واقترحت شركة ”بولي نتوورك“ أيضا، منح وايت هات، وهو الاسم الذي أطلقته عليه بعد عملية السرقة، مبلغ 500 ألف دولار ”مكافأة كشف خلل“، لإعادة كامل المبلغ الذي سرقه في عملية التسلل، بالإضافة إلى دعوته للعمل في الشركة.



وقالت الشركة في تغريدة عبر ”تويتر“: ”لا توجد نية للشركة لتحميل وايت هات المسؤولية القانونية، وتدعوه بشدة ليكون كبير مستشاري الأمن لدينا… كما أن مكافأة قدرها 500 ألف دولار في الطريق إليه“.

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المصدر: إرم