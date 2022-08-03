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الأربعاء، 03-08-2022 04:18 م

شركة كندية تطلب متذوق للشوكولاتة براتب خيالي !

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الوكيل الإخباري-أعلنت إحدى الشركات المنتجة للشوكولاتة عن فتح باب التقدم لوظيفة “متذوق شوكلاتة”، يكون مسؤولاً عن اختبار جودة منتجاتها قبل إطلاقها إلى المتاجر في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما نشرت الشركة، تم الإعلان عن هذه الوظيفة ، قائلة إن "متذوقي الشوكولاتة عنصر أساسي لمساعدتنا على اختبار جودة منتجاتنا وإطلاق منتجات جديدة في جميع أنحاء العالم".

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وأضافت الشركة أن الحاصل على الوظيفة سيعمل ضمن فريق يضم نحو 11 شخصا، وسيقوم أعضاء الفريق جميعا بتبادل الآراء بشأن منتجات الشركة.


أما عن الخبرة المطلوبة، فقد أشارت الشركة إلى أن الوظيفة لا تتطلب خبرة سابقة، حيث سيتم توفير التدريب الكامل "لتطوير ذوق المتقدم".


وسيتم تعليم المتقدمين المفردات المحددة المطلوبة لإبداء آرائهم ببراعة حول المنتجات.


وأعلنت الشركة أن "متذوق الشوكولاته| سيحصل على راتب 10.75 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة.

 

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