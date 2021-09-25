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السبت، 25-09-2021 02:13 م

شركة مقرها في دبي تشتري صورة ميم النظرة الجانبية بـ 74 ألف دولار - صورة

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الوكيل الإخباري - "كلوي صاحبة النظرة الجانبية" ميم جديد أحدث صخباً في عالم الإنترنت وضمن لصاحبته الصغيرة انتشاراً واسعاً وصورة أصلية بيعت بآلاف الدولارات كرمز غير قابل للاستبدال " NFT". وقد تم بيع الصورة الميم لشركة إنتاج موسيقي، مقرها في دبي، تدعى "ثري إف ميوزك"، وذلك بعد عرضها في مزاد لتحقق مبلغ 74 ألف دولار أمريكي، بحسب "بي بي سي".

ولم تكن الطفلة كلوي التي تبلغ اليوم عشر سنوات، بحسب ما أشار موقع "إندبندنت" سوى في عامها الثاني حين التقطت لها أمها صورة تعكس رد فعل قلق لدى إبلاغها وأختها أنهما ربحتا رحلةً إلى "ديزني لاند".

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وحقق الفيديو الذي نشرته الوالدة كايتي كليم عام 2013 على موقع "يوتيوب" مشاهدات بالملايين. إلا أن نظرة كلوي تحديداً التي تظهر أسنانها ونظرتها الجانبية لاقت انتشاراً فيروسياً وشكلت أحد الميمات الأكثر استخداماً عبر الإنترنت.


وها هي الصورة الأصلية المأخوذة من الفيديو التي أطلقت الميم بيعت مؤخراً كرمز غير قابل للاستبدال بمزايدة بدأت ب 5 إيثيريوم توازي 15 ألف دولار تقريباً، وفقاً ما جاء في "بي بي سي".

 

وذكرت كليم في حديث للمحطة أن القرار بجمع المال عن طريق الرموز غير القابلة للاستخدام يستند إلى مؤشرات واضحة برزت مع اكتشاف الخيار.


وأضافت بأن كلوي تعتبره شيئاً جميلاً سيما أنه لديها أكثر من 500 ألف متابع على انستغرام حيث تقوم بنشر مقاطع جديدة بانتظام.


 

المصدر - البيان 

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