الخميس 08-10-2020
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الخميس، 08-10-2020 01:36 م

شهر سبتمبر هو الأدفأ في تاريخ العالم وأوروبا

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الوكيل الاخباري – أصبح الشهر الماضي أدفأ سبتمبر في تاريخ الأرصاد الجوية في كوكبنا وأوروبا.

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 أفاد بذلك مختبر الأرصاد الفضائية Copernicus Climate Change Service (CCCS).
وحسب المعلومات المتوفرة لدى العلماء فإن الشهر الماضي صار أدفأ بـ0.005 درجة مئوية من سبتمبر عام  2019 الذي حطم رقما قياسيا للحرارة.


أما درجات الحرارة في منطقة سيبيريا والقطب الشمالي فتجاوزت إلى حد بعيد المؤشرات المتوسطة وانخفضت سماكة الجليد في المحيط المتجمد الشمالي واقتربت من مؤشرات الرقم القياسي العالمي.


فيما يتعلق بروسيا أعلن خبراء الأرصاد الجوية أن الشهر الماضي كان أدفأ سبتمبر في تاريخ الأرصاد الجوية الروسية.

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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