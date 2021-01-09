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السبت، 09-01-2021 01:53 م

صاحبة أطول أظافر في العالم تقرر التنازل عن أظافرها مقابل هذا المبلغ

يبلرثقلا


الوكيل الإخباري _ اعلنت الأمريكية ريد موند صاحبة أطول أظافر في العالم، البالغة من العمر 54 عاماً عن قرارها بالتنازل عن أظافرها مقابل الحصول على 35000 جنيه إسترليني.

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واشارت الى أنها تكافح من أجل قيادة سيارتها وارتداء سروالها الجينز، وبالأخص الحصول على حقنة الأنسولين لأنها مصابة بمرض السكري.

واضافت :” قررت بيع أظافري لأنني انفصلت عن زوجي قبل 6 سنوات. وليس هناك من يساعدني الآن فالأمر بات في غاية الصعوبة. أنا أعاني من مرض السكري ومن الصعب أن أعطي لنفسي الحقن”.

 


يبلغ طول أظافر ريدموند 8.65 متراً ما أهلها لدخول الموسوعة العالمية للأرقام القياسية. باعتبارها صاحبة أطول أظافر في يديها الاثنتين بين النساء حيث بلغ طول ظفر الإبهام الأيمن. ما يقارب الـ 90 سم.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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