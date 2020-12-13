الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 03:29 م

صاحب شركة بريطانية يمنح موظفيه 1.3 مليار دولار ! - صور

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الوكيل الاخباري - منح رئيس ومؤسس شركة تكنولوجيا بريطانية معروفة مليار جنيه (1.3 مليار دولار) على شكل أسهم مجانية لنحو 430 موظفا في الشركة على مدى 10 سنوات، ما حول 74 منهم إلى مليونيرات وفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن المبلغ الذي منحه مات مولدنج مؤسس ”مجموعة هوت“ في ”مانشستر“ شمال غرب بريطانيا، يعتبر أكبر منحة لموظفي شركة في تاريخ البلاد.

 

وقال مولدنج:“لقد حولنا عددا من الموظفين إلى أصحاب الملايين أكثر من أي شركة أخرى في تاريخ الشركات البريطانية… منحت تلك مجانا بنسبة 100٪ ، ولم يضطر أحد لدفع أي شيء… لقد غيرنا حياة الكثير من الناس بصدق.“

 




ولفت إلى أنه نتيجة لارتفاع قيمة الأسهم في السنوات الماضية تحول 74 موظفًا في الشركة بالفعل إلى أصحاب الملايين، وأن المستفيدين يضمون مدراء وسكرتيرات وعمال مستودعات، مضيفا إن عدد أصحاب الملايين في الشركة سيواصل ارتفاعه حيث لم يتم بعد تسليم 175 مليون جنيه (227 مليون دولار) لمستحقيها.


وكشف مولدنج، أنه يخطط أيضا للتبرع بكامل راتبه السنوي البالغ 750 ألف جنيه (975 ألف دولار) للأعمال الخيرية، مضيفا أن خريجي المدارس سيحصلون على ”مبالغ كبيرة ستغير حياتهم.

 








 

 

المصدر : العالم

 




 

 


 

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