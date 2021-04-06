الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 06-04-2021 10:36 ص

صاحب مطعم يعرض وظيفة على سارقه في أمريكا

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الوكيل الإخباري- بعد اقتحام أحد اللصوص لمطعم في مدينة أوغوستا بولاية جورجيا الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، جاءت استجابة صاحب المطعم بطريقة غير معتادة، حيث أنه عرض على المشتبه به وظيفة عنده.

وكتب صاحب المطعم كارل والاس في تدوينة على "فيسبوك" تضمنت صورة للباب المهشم: "لا شرطة، ولا أسئلة، دعنا نجلس ونتحدث عن كيفية مساعدتك وإصلاح الطريق التي تسلكها".

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ووالاس الذي يمتلك مطعم "ديابلوس ساوث ويست غريل" منذ حوال 8 سنوات، أشار إلى أن أحد الأشخاص اقتحم المطعم في نحو الساعة الرابعة من صباح يوم السبت الماضي، وسرق في غضون 45 ثانية ماكينة النقود الفارغة في أثناء انطلاق جرس الإنذار.

وقال والاس إنه غضب أولا من ثم شعر بالإحباط، غير أنه عاد وشعر بأسف شديد، حيال الشخص الذي نفذ عملية السرقة"، مضيفا: "أشعر بالأسف والأسى لأنه اختار هذه الطريق لحياته. كما أفكر أيضا في حجم المخاطر التي يعرض نفسه لها مع كل مرة يقوم بذلك الأمر".

وقال والاس إنه أراد أن يرد الإساءة بالإحسان، وبدا وكأنه الشيء الوحيد الصحيح الذي ينبغي القيام به في تلك الأثناء، مبينا أن "الأمر يتعلق بمحاولة أن نرشد شخصا ضالا".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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