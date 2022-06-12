صاحب واقعة فيديو متداول لاعتداء قرد عليه يروي تفاصيل الحادثة في إندونيسيا .. فيديو

الوكيل الإخباري-لم يتوقع شاب إندونيسي أن تنقلب لحظات "مزاح وسخرية" مع قرد من فصيلة إنسان الغاب إلى فاصل رعب شديد، وفقا لمقطع مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.



وكان حسن عارفين، البالغ من العمر 19 عامًا، قد تجاوز الحد المسموح للزوار، واقترب من القفص الذي يوجد فيه ذلك القرد الضخم في حديقة حيوان كاسانغ كوليم بمقاطعة رياو، قبل أن يفتعل حركات ساخرة، حسبما نقلت "نيويورك بوست".

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ولكن ما فعله حسن قد أغضب حيوان الـ "أورانغوتان" الذي تمكن من الإمساك بتلابيب قميص أبيض قطني كان يرتديه ذلك الشاب.



وعندما حاول حسن نزع قميصه من يد إنسان الغاب تمكن الأخير من الإمساك بأحد رجليه وسط صرخات رعب وخوف شديدين، فيما بدا في الفيديو أحد أصدقائه وهو يحاول مساعدته لإنقاذه من تلك الورطة الصعبة.



وقالت مصادر محلية في البلاد إن الشاب كان قد خرق قوانين حديقة الحيوان بعبوره السور ووصوله على مقربة من قفص إنسان الغاب.



وأوضحت السلطات أن الحادثة وقعت في السادس من الشهر الحالي بينما كان رجال الأمن يتناولون الغداء، وهو السبب في غياب رجال الأمن لإنقاذ الشاب، الذي تعرض لتجربة مرعبة.



وعقب انتهاء تلك الحادثة، قال حسن إنه كان يعتقد أن الموت كان قريبا منه بعد أن وقع في قبضة ذلك الحيوان.



وتابع معتذرا عن فعلته "كنت فقد فقط أريد أن أصنع محتوى فيديو لطيف مع انسان الغاب، وأنا شخص محب للحيوانات وكانت نيتي المزاح والملاطفة".

وبالفعل حظي فيديو عارفين بعشرات الملايين من المشاهدات حول العالم، لكن بمحتوى يختلف عما تصوره.





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