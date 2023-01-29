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الأحد، 29-01-2023 10:24 ص

صاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار أنطاليا -فيديو

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الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام تركية بأن صاعقة ضربت طائرة من طراز "Anadolujet" أثناء هبوطها في مطار أنطاليا دون وقوع إصابات.

ونشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض الطائرة لصاعقة أثناء عاصفة مطرية فوق أجواء مدينة انطاليا.

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وتشهد مدينة أنطاليا طقسا سيئا منذ مساء الجمعة، وأصدرت المقاطعة تنبيها بإشارة برتقالية بسبب العواصف الرعدية والعواصف في البحر والرياح بقوة الأعاصير.


وفي مقاطعة كيمير، وصلت سرعة الرياح إلى 153 كم/ساعة، وفي منطقة كونيالتي في أنطاليا - 100 كم / ساعة. وتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر في بعض الأحيان 5 أمتار.

 

 

 

روسيا اليوم

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