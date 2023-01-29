صاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار أنطاليا -فيديو

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام تركية بأن صاعقة ضربت طائرة من طراز "Anadolujet" أثناء هبوطها في مطار أنطاليا دون وقوع إصابات.



ونشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض الطائرة لصاعقة أثناء عاصفة مطرية فوق أجواء مدينة انطاليا.

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وتشهد مدينة أنطاليا طقسا سيئا منذ مساء الجمعة، وأصدرت المقاطعة تنبيها بإشارة برتقالية بسبب العواصف الرعدية والعواصف في البحر والرياح بقوة الأعاصير.



وفي مقاطعة كيمير، وصلت سرعة الرياح إلى 153 كم/ساعة، وفي منطقة كونيالتي في أنطاليا - 100 كم / ساعة. وتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر في بعض الأحيان 5 أمتار.





The Turkish Anadolujet airliner landed safely, there were no casualties, TRT reported. Lightning hit the plane while landing in AntalyaThe Turkish Anadolujet airliner landed safely, there were no casualties, TRT reported. pic.twitter.com/kg9P4wzskU January 28, 2023

روسيا اليوم