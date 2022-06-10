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الجمعة، 10-06-2022 12:15 م

صحت من غيبوبة لاسابيع لتجد شريكها مع امرأة أخرى

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الوكيل الإخباري - اكتشفت امرأة أسترالية عدم وفاء زوجها الذي قضت معه أربع سنوات بطريقة غير متوقعة، وذلك بعد دخولها في غيبوبة بعد حادث أليم، لتجد بعد استيقاظها أنه قد تركها للعيش مع أخرى.

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وكانت بري دوفال التي تبلغ من العمر 25 عاما تجتاز موقف سيارات عندما سقطت من خلال فجوة تركها عمال بناء غير مكتملة، ما تسبب بإصابات في دماغها وتم نقلها جواً إلى مستشفى في ألبرتا حيث تم وضعها على أجهزة دعم الحياة في العناية المركزة، وبقيت دوفال في غيبوبة لمدة أربعة أسابيع بعد الحادث وأصيبت بجروح متعددة بما في ذلك كسور في العظام.


وأخبر الأطباء أسرتها أن هناك فرصة ضئيلة لنجاتها، لكن صحتها تحسنت بعد ذلك تدريجيا، وعندما استيقظت بعد أربعة أسابيع، عانت من بعض فقدان الذاكرة في البداية لكنها استطاعت في النهاية أن تتذكر المزيد والمزيد، وحينها أعاد طاقم المستشفى هاتفها إليها، قامت على الفور بالاتصال بشريكها، قبل أن تكتشف أنه قد حظرها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.


 وقالت دوفال وفقا لما نقلته صحيفة «ميرور» أنها بعد أن حصلت على هاتفها «كانت فكرتي الأولى هي الاتصال به لأنه لم يكون موجودا قربي»، وعرفت أنه لم يأت لزيارتها تلك المدة. وفشلت محاولات دوفال بالاتصال به، لأنه بمجرد المحاولة كان الرد يأتيها من امرأة أخرى تخبرها أن شريكها السابق بات يعيش معها الآن «إنه يعيش الآن معي ومع ابني، من فضلك لا تتصلي به».


«وأضافت المرأة» لم أسمع أي أخبار عنه منذ أن كنت في المستشفى، لقد تركني كليًا.«وعلقت أنها لا تعرف لماذا قام بذلك».


يذكر أن المرأة بقيت في المستشفى لمدة خمسة أشهر أخرى وهي تتعافى من إصاباتها وتتعلم الآن العيش مع إصابة دماغ مزمنة. كما أنها توثق تجربتها على TikTok ( الخليج 365


 




 

 


 

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