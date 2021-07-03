السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

' زراعة المفرق' تدعو مزارعي الخضار لاتخاذ تدابير لمواجهة الحر

1.4 مليون متر مكعب من المياه سحبت نتيجة اعتداءات على الخطوط في 2020

استراتيجية وطنية لقطاع التعدين والثروات المعدنية قريباً

فلسطين .. إعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

لجنة وزارية ستقدم تقريراً مفصلاً للخصاونة عن حال القطاعات كافة ومعالجة مشاكلها

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لجنة الإصلاح 'لم تبحث' أعداد المقاعد أو توزيعها في قانون الانتخاب

متلقي الجرعتين المغايرتين يرفض فحص النخاع الشوكي وجميع فحوصه الأخرى سليمة

النجار: نتعامل مع التزويد المائي للصيف بمسؤولية ولاداعي للقلق

المملكة تشهد أحداثا ساخنة صباح اليوم

السبت، 03-07-2021 12:27 م

صحفي برازيلي يُنقذ حياة شخص بعد إعلان وفاته جراء حادث دراجة نارية - فيديو

2017122210035-331500205.IMG-20171222-WA0009


الوكيل الإخباري - أُنقذ رجل برازيلي مسن، أعلن المسعفون عن وفاته عن طريق الخطأ بعد تحطم دراجته النارية، بـ"معجزة" بفضل مراسل صحفي في حالة تأهب صوره وهو يرتعش داخل كيس الجثة.

ووقع الحادث الغريب في مدينة أراغوينا، عندما ورد أن بائع الأغذية المتجول، رايموندو دا سيلفا، 71 عاما، بدأ يشعر بالتوعك أثناء قيادته دراجته إلى العمل.

اضافة اعلان

 

وبعد أن فقد دا سيلفا وعيه وسقط، تم استدعاء المسعفين إلى مكان الحادث، ولكنهم أعلنوا وفاته ووضعوا جثته في كيس.

ثم غادروا موقع التحطم لتشرف عليه الشرطة التي انتظرت وصول الطبيب الشرعي، ولكن بعد لحظات من مغادرتهم، لاحظ ضباط الشرطة وصحفي يغطي الحادث أن الكيس البلاستيكي يتحرك قليلا من تلقاء نفسه.

وقال المراسل جيوفاني بيريرا، لمنفذ الأخبار البرازيلية G1: "عندما وصلت، كان الكيس مغلقا بالفعل". وفي اللقطات التي صورها بيريرا، يمكن رؤية الكيس يتحرك.

وقال بيريرا: "فتحوا (رجال الشرطة) الكيس ورأيت فقاعة صغيرة من الهواء تخرج من زاوية فمه، أجريت له عملية الإنعاش القلبي الرئوي لمدة 10 دقائق للمساعدة".

وتم استدعاء المسعفين إلى مكان الحادث، ونقل دا سيلفا حيا بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولم يُكشف عن أي تحديثات إضافية عن حالته الصحية.

ومع ذلك، استمر المسعفون في التأكيد على أنهم أجروا الإنعاش القلبي الرئوي لدى دا سيلفا بعد وصولهم إلى موقع الحادث. وقالوا إنه أُعلن عن وفاته "بناء على تقييم تقني".

 

وقالوا إن سجل دا سيلفا الطبي سيُفحص لمحاولة فهم ما حدث.

وقال بيريرا، مشيرا إلى أنه كان "في المكان المناسب والوقت المناسب"، إنه يعتقد "أنها معجزة".


 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
607082ff2d54c.image

حكم بالسجن 24 عاما لشاب أميركي يثير 'زوبعة' في دول عربية - فيديو

3e98e350-ff07-451c-8f6a-0c17538d5a25_16x9_600x338

طلاب يحرقون مدرستهم بمصر بعد انتهائهم من الامتحانات

car

بعد ان تركه في السيارة .. امريكي يتسبب في وفاة ابنه

أميركي-يهدد-بتفجير-مطعم-بسبب-الصلصة

أمريكي يهدد بتفجير مطعم بسبب الصلصة

الكلب-في-المنام-2

روسي يعرض حياته للخطر من اجل كلبه .. فيديو

Doc-P-839075-637608573184248359

ستان أركن رجل المعجزة.. حكاية الأمريكي الذي عاش 555 يومًا بلا قلب

أخبار متعلقة
لوس

رجل يقفز من طائرة متحركة في مطار لوس أنجلوس

074pF

كلب مسعور يهاجم ١١ شخصاً في مصر

1

في الهند.. سيدة تعود إلى المنزل بعد أيام من حرق جثتها