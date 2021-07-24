صخرة فضائية تتجه نحو الأرض اليوم

الوكيل الإخباري - تتجه صخرة فضائية "كويكب" نحو مدار الأرض بسرعة تزيد عن 8 كيلومترات في الثانية وقد تدمر أي شي في طريقها بسبب سرعتها.

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وأعلنت ناسا أن كويكبا ضخما، بحجم ملعب كرة قدم، يتجه نحو مدار الأرض، و سيحلق فوقها، اليوم السبت 24 يوليو.



ويتحرك الكويكب الضخم بسرعة تزيد عن ثمانية كيلومترات في الثانية، أي حوالي 17900 ميلا في الساعة. وبالنظر إلى هذه السرعة الهائلة، سيتم تدمير أي شيء في طريقه بسبب التأثير.



ويمكن أن يصل عرض الكويكب المسمى 2008 GO20، إلى 220 مترا. و سيطير الكويكب بأمان عبر مدار الأرض يوم السبت في الساعة 8.35 مساء.



وسوف يطير على مسافة 2870847607 كيلومترات، نحو ثمانية أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.



وبينما يُشتبه في مروره دون ضرر، تم تصنيف مداره القريب من الكوكب على أنه كويكب أبولو، حيث تنتمي هذه الفئة إلى أخطر الكويكبات.



ويوصف كويكب "أبولو" بأنه كويكب قريب من الأرض يعبر مدار الأرض بشكل مشابه لمدار الكويكب "أبولو 1862"، أول كويكب اكتشف من مجموعة الكويكبات القريبة من الأرض (NEAs)هذه. وقالت ناسا إن الوضع يخضع للمراقبة عن كثب.

وفي وقت سابق من شهر يونيو، اقترب كويكب بحجم برج إيفل يحمل اسم 2021 KT1 من الأرض.



واقتربت من الأرض على مسافة 4.5 مليون كيلومتر. ووقع تصنيفه على أنه "محتمل الخطورة"، لأن أي جسم أقرب من 4.6 مليون كيلومتر يحتمل أن يكون خطيرا.



ووفقا لوكالة ناسا، يوجد أكثر من 26 ألف كويكب بالقرب من الأرض وأكثر من 1000 منها يحتمل أن تكون خطرة.



ولكي يتم اعتبار الكويكب قريبا من الأرض، يجب أن تكون المسافة من كوكبنا إلى صخرة الفضاء أقل من 1.3 ضعف المسافة من الأرض إلى الشمس.



والكويكبات هي في الأساس شظايا وحطام متبق منذ 4.6 مليار سنة عندما تشكل النظام الشمسي. وتتأثر مساراتها المدارية أحيانا بجاذبية الكواكب.

البيان