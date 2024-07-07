صدفة على تيك توك تجمع توأما فرّقا قبل 19 عاما في جورجيا-صورة

الوكيل الاخباري- عثرت الطالبة الجورجية إيلين ديسادزي خلال تصفحها تطبيق "تيك توك" عام 2022 على ملف تعريف فتاة تشبهها بشكل لا يصدق تدعى آنا بانشوليدزي.

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وبعد أشهر من الدردشة والصداقة، علمت كل من الفتاتين أنهما جرى تبنيهما وقررتا العام الماضي إجراء اختبار الحمض النووي ليتبين أنهما توأم متطابق.



وبعيدا عن كونها حالة بريئة من الانفصال عند الولادة، فإنهما بين عشرات الآلاف من الأطفال الجورجيين الذين تم بيعهم في فضيحة الاتجار بالأطفال التي استمرت عقودا من الزمن.

واكتشف الصحفيون أن عمليات التبني غير القانونية حدثت على مدى أكثر من 50 عاما، وتم تنسيقها من قبل شبكة من مستشفيات الولادة والحضانات ووكالات التبني، التي تواطأت في أخذ الأطفال من ذويهم، وتزوير سجلات الميلاد، وتسليمهم لعائلات جديدة مقابل المال.



بدأت إيلين وآنا اللتان تبلغان من العمر الآن 19 عاما في كشف ماضيهما.



وقالت آنا، وهي طالبة تدرس اللغة الإنجليزية في الجامعة لوكالة "فرانس برس": "لقد كانت طفولتي سعيدة ولكن الآن أصبح ماضي بأكمله بمثابة خداع".



