صدمة في انتظار شخص ربح ربع مليون يورو بعد 4 أشهر من سفره في الجزائر

الوكيل الإخباري - يواجه جزائري اشترى تذكرة يانصيب بقيمة 5 يورو ففازت بجائزة مقدارها ربع مليون يورو صعوبة في الحصول على جائزته.



ولا يمكن دفع قيمة الجائزة نقدا بسبب ضخامة المبلغ، بينما لا يملك الفائز الوثائق اللازمة لفتح حساب بنكي.

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وقد احتجز صديق للفائز حاول المطالبة بقيمة الجائزة بسبب شك السلطات بأنه محتال.



ويقول الفائز إنه يريد أن يستخدم قيمة الجائزة لبناء حياته في بلجيكا.



وقال الفائز الذي لم يكشف النقاب عن هويته لصحيفة محلية "حين أحصل على قيمة الجائزة سأشترى بيتا في بروكسل، وربما سيارة". لكن عليه أولا أن يجد طريقة تمكنه من الحصول على المبلغ الذي ربحه.



ولا يملك الشاب البالغ من العمر 28 عاما أوراقا ثبوتية كما ليس له عنوان إقامة ثابت، وفقا لإذاعة محلية.



ولأن الشاب لا يستطيع أن يفتح حسابا بنكيا فإن شركة اليانصيب لن تدفع المبلغ، حسب ما قال محامي الفائز، أيكززاندر فيرستراتي، لوكالة أنباء فرانس برس.

ولم يحدد متحدث باسم إدارة جائزة اليانصيب لوكالة أنباء فرانس برس الأوراق الثبوتية اللازمة.

وحاول أحد أصدقاء الفائز، وهو يملك أوراقا ثبوتية، استلام المبلغ نيابة عن صديقه بالتوجه إلى مكتب إدارة الجائزة الرئيسي في بروكسل لكنه احتجز مع شخصين آخرين طوال الليل بسبب شك السلطات أنهم سرقوا تذكرة اليانصيب، ثم أطلق سراحهم حين أوضح الفائز الوضع.



وقد أودعت تذكرة اليانصيب لدى إحدى المحاكم، ويقول المحامي إن السلطات وعدت بعدم ترحيل الفائز قبل حصوله على جائزته.



وكان الفائز قد غادر الجزائر قبل أربعة شهور بالقارب إلى إسبانيا، وفقا لوسائل الإعلام البلجيكية، ثم توجه إلى بلجيكا عبر إسبانيا وفرنسا مشيا على الاقدام.

وكان الشاب يريد السفر إلى بريطانيا، لكنه يقول الآن إنه يفضل البقاء في بلجيكا، ويأمل في الزواج وتأسيس عائلة.



وقال لوسائل الإعلام "سأبحث عن زوجة، لن أبحث عنها بنقودي بل بقلبي".

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