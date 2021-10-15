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الجمعة، 15-10-2021 10:22 ص

صقر سعودي يباع بأكثر من 54 ألف دولار

صقر


الوكيل الإخباري - حطم الصقر الثالث في الليلة العاشرة من مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، الرقم القياسي إذ بِيع بـ206 آلاف ريال (54 ألف دولار) ليصبح الصقر الأغلى حتى الآن في النسخة الحالية من المزاد.

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وشهدت المنافسة على الصقر الأغلى والمطروح في طبرجل "شاهين فرخ" للطاروحين منور الشراري و بشير الشراري، إثارة كبيرة، وبِيع بمبلغ 206 آلاف ريال للمشتري عبدالعزيز بن فضيل العنزي، ويبلغ طول الصقر 15 إنشا وربع إنش وعرضه 15.50 إنش.


وكانت البداية مع الصقر الأول "شاهين قرناس" طرح طبرجل للطواريح سالم الشراري وعيد الشراري وجاسم الشراري، وبِيع بمبلغ 110 آلاف ريال، فيما بِيع الصقر الثاني "شاهين قرناس" طرح الحماد للطواريح فواز الفهيقي والحميدي الفهيقي عبدالعزيز الفهيقي بمبلغ 61 ألف ريال، ليبلغ إجمالي مبيعات الليلة العاشرة 377 ألف ريال.


يذكر أن الصقر "شاهين فرخ" طرح الجبيل للطاروحين عبدالعزيز فهد السويكت وراشد رجا الهاجري كان الأغلى في النسخة الحالية، حيث بِيع في الليلة الثامنة بـ 201 ألف ريال.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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