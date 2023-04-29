السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

زلزال بقوة 4.7 يضرب تركيا

شكاوى من عدم توفر أقلام الأنسولين في المستشفيات الحكومية

المفرق: ضبط عشرات الاعتداءات واستجرار التيار الكهربائي من خطوط تابعة للبلدية

ولي العهد: في بلدنا طاقات شابة عظيمة ودائماً ما نثبت أن الأردني قول وفعل

خالد الفقيه أصغر طفل حافظ للقرآن في الكورة

باريس: الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تقدر بـ 1,6 مليون يورو

الأمن يحذر من الحالة الجوية

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال خطيرا

السبت، 29-04-2023 01:42 م

صنع نسيجاً بداخلها.. عنكبوت يعيش في أذن امرأة بالصين

8ه8ه8ه


الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب يظهر عنكبوتًا يهاجم كاميرا صغيرة، ولكن تبين فيما بعد أن هذا الحدث وقع داخل أذن امرأة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا صن فقد توجَّهت امرأة صينية إلى المشفى بعد أن عانت من طنين في أذنها وبعد الكشف الأولي عليها، لم يلاحظ الأطباء أي شيء غريب، ولكنهم سرعان ما أدركوا أن الأصوات الغريبة والألم ينبعث من عنكبوت كان يعيش داخل أذنها دون أن تدري.

اضافة اعلان

 

وصرح الطبيب قائلًا: "إن النسيج الذي صنعه هذا العنكبوت يشبه إلى حد كبير غشاء الطبلة في الأذن، وعندما أدخلت المنظار في الأذن لأول مرة، لم أعثر على أي شيء غير طبيعي، ولكن عندما نظرت عن كثب، بدا أن هناك شيئًا ما يتحرك في الأسفل، ولقد قمت بتمزيق شبكة العنكبوت، وكان على وشك الفرار، ولكن تم إزالتها في النهاية بسلاسة".

وأكد الطبيب أن المرأة لم تتعرض لأي أذى جسدي، إذ لم يكن العنكبوت سامًا، ولم تتعرض سوى لأضرار طفيفة في القناة الخارجية للأذن.

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
535

تحد جديد بـ 'تيك توك ' كاد يقتل مراهقا أمريكيا

OPERATION

استئصال ورم وزنه 100 كيلو غرام من سيدة بولندية

حافلة-مدرسية-800x549

تلميذ أمريكي يقود حافلة وينقذ زملاءه من خطر محقق - فيديو

image (6)

كويتي يتسبب بمقتل عاملة منزلية خلال الاستعراض بسيارته - فيديو

image (5)

مزرعة نباتات 'مثالية' تحت الماء في ايطاليا - صور

45454545454

صدق أو لا تصدق.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح

أخبار متعلقة
25-3

شاهد..كيف نجا صاحب ورشة من الموت المحقق بأعجوبة في تايلاند

66312

شاهد شاب يعقد قرانه على فتاة في مطاف الحرم المكي

maxresdefault-3-768x432

شاهد رجل ينجو في اللحظة الأخيرة من إنفجار في محل بإسبانيا