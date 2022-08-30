الأربعاء 31-08-2022
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الثلاثاء، 30-08-2022 01:47 م

صورة - الملكة إليزابيث الثانية تتلقى هدية غير متوقعة

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الوكيل الإخباري-وجهت الملكة إليزابيث الثانية رسالة الى الرئيس الاوكراني بمناسبة عيد استقلال بلاده يوم 24 آب / أغسطس وبالمقابل تلقت هدية ، وهي عبارة عن قبعة جميلة من تصميم المصمم الاوكراني رسلان باجينسكي.

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لا تتردد ملكة بريطانيا في دعم اوكرانيا فقد كشفت مجلة Le Point الفرنسية، ان الملكة تبرعت بشكل سخي في شهر آذار / مارس الماضي الى لجنة طوارىء الكوارث وهي منظمة تضم العديد من الجمعيات التي تساعد البلدان المتضررة جراء ازمة انسانية.

 

 

 

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