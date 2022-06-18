صورة .. تحدي على الـ " تيك توك " ينتهي بنقل طفلة الى المستشفى في بريطانيا

الوكيل الإخباري-سايرت طفلة بعمر 10 سنوات في انجلترا تحديا على "تيك توك" لتكن النتيجة أن يتم نقل الطفلة التي عبثت بعلبة مزيل العرق إلى المستشفى وتحتاج إلى جراحة تجميلية بعد ما أضرت بنفسها بسبب هذا التحدي الغريب.



وفي التفاصيل ، حاولت الطفلة أن تجرب ما شاهدته في مقاطع الفيديو المنتشرة على تيك توك، حيث قامت برش مزيل العرق مباشرة على الجلد على يديها مما تسبب بشكل كبير في حدوث التهابات وأورام في يديها.

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كانت الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات برفقة صديق لها عندما رأوا مقطع فيديو على TikTok حيث فعل شخص ما الشيء نفسه وقررا تجربته ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



وذهب صديق الفتاة في البداية فقط لرش العلبة لبضع ثوانٍ ، ثم أمسكت الفتاة العلبة على بعد بوصة واحدة من بشرتها الرقيقة ورشتها لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا.



وقالت والدت الفتاة:"10 ثوانٍ من الغباء تركتها عامين من الألم"، وبعد محاولتهم التعامل مع الحروق والألم بأنفسهم في المنزل في انجلترا لمدة 24 ساعة الأولى ، انتهى الأمر بالعائلة في المستشفى في اليوم التالي.

أحالهم الطبيب إلى فريق التجميل ، وقال إن الجروح من المحتمل أن تستغرق ما بين 18 شهرًا وعامين لتلتئم تمامًا ، مضيفًا أن الفتاة قد تحتاج إلى جراحة تجميلية.



وأضافت الأم البالغة من العمر 39 عامًا أن صيف ابنتها قد دمر لأنها لا تستطيع الخروج تحت أشعة الشمس بيديها المحروقتين أو القفز إلى حمام السباحة.





صدى البلد

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