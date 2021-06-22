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الثلاثاء، 22-06-2021 04:35 م

صورة تعيد نحو 800 قطعة أثرية إلى إيطاليا

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الوكيل الإخباري - استعادت إيطاليا نحو 800 قطعة أثرية كانت صدرت إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني وتقدر قيمتها بنحو 11 مليون يورو (13 مليون دولار)، حسبما أفادت الشرطة الإيطالية، أمس الإثنين، وذلك بعد سنوات من التحقيقات. 

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وقال الفريق المعني بسرقة التحف الفنية والآثار التابع للدرك الوطني الإيطالي، إنّ المشكلة بدأت عام 2017 بعدما لاحظ خبراء إيطاليون في فهرس مصور خاص بمعرض يقيمه متحف جنيف عن شعب إيطاليا القديمة، صورة للوحة تذكارية طويلة تعود إلى جنوب شرقي إيطاليا في عصور ما قبل الرومان، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز". 

وتأكد المعنيون من أن قطعة من نفس اللوحة التذكارية يحتفظ بها متحف في منطقة بوليا، ومن ثم فإنّ القطعة بأكملها تم التنقيب عنها هناك. ويحظر القانون الإيطالي تصدير القطع الأثرية الثقافية التي يعثر عليها في الأراضي الإيطالية.

 

وقاد التحقيق في نهاية الأمر إلى اكتشاف 781 قطعة أثرية أخرى بينها جرة من الخزف ومزهريات ولوحات تذكارية وتماثيل صغيرة.

 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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