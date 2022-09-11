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الأحد، 11-09-2022 02:56 م

صورة جديدة مذهلة تظهر وجه الشمس كما لم نره من قبل!

لماذا_الشمس_حارة


الوكيل الإخباري-التقطت صورة جديدة من أقوى تلسكوب شمسي في العالم وجه شمسنا بتفاصيل رائعة.

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وعلى مقربة من النجم العملاق، بدقة 18 كيلومترا فقط، تبدو الطبقة الوسطى من الغلاف الجوي للشمس، والمعروفة باسم الكروموسفير، وكأنها سجادة متعرجة تقريبا.

 

 



ويمكن رؤية البلازما النارية في الصورة، تتدفق إلى الهالة من نوع من نمط يشبه قرص العسل، يمكن رؤيته بسهولة. وتُعرف هذه الفقاعات الحبيبية باسم الحبيبات، ويبلغ عرض كل منها حوالي 1600 كيلومتر (994 ميلا).

ولوضع الضخامة الهائلة لهذه الصور في السياق، وضع علماء الفلك كوكبنا فوق القمة للمقياس.



ماذا لو وقع حدث كارينغتون "أكبر عاصفة شمسية سُجّلت على الإطلاق" اليوم؟
وعادة ما يكون الغلاف اللوني للشمس، الذي يقع أسفل الهالة، غير مرئي ولا يمكن رؤيته إلا أثناء كسوف الشمس الكلي، عندما يخلق حافة حمراء حول النجم المعتمة. لكن التكنولوجيا الجديدة غيرت ذلك.


ولم يسبق لنا أن نظرنا إلى هذا عن كثب في مصدر ضوء نظامنا الشمسي. إن تلسكوب Inouye قادر على رؤية ميزات داخل كروموسفير الشمس الصغير.
وفي العام الماضي، عندما أصدر التلسكوب شبه المكتمل صوره الأولى، وصفه عالم الفيزياء الشمسية جيف كونه بأنه "أعظم قفزة في قدرة البشرية على دراسة الشمس" منذ زمن جاليليو.


والآن، يقول عالم الفلك وعالم التلسكوب الفضائي مات ماونتن، رئيس اتحاد الجامعات لأبحاث علم الفلك (AURA)، قطعنا الشريط على "حقبة جديدة من الفيزياء الشمسية".


وستساعد الأفكار المكتسبة من هذا المنظور الجديد العلماء على التنبؤ والاستعداد للعواصف الشمسية، والتي يمكن أن ترسل تسونامي من البلازما الساخنة والمغناطيسية على طول الطريق من هالة الشمس إلى الأرض، ما قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي العالمي وانقطاع الإنترنت لعدة أشهر.


ومن الواضح أن تلسكوب Inouye الشمسي هو إنجاز علمي هائل لعلماء الفلك الحديثين، لكنه يأتي بتكلفة ثقافية لمجتمع قديم من مراقبي النجوم.
وقبل فترة طويلة من استخدام جاليليو، كان السكان الأصليون حول العالم يستخدمون الشمس والقمر والنجوم لفهم مكانتنا في الكون بشكل أفضل.
ويتيح لنا تلسكوب Inouye الشمسي لمحة عن مركز نظامنا الشمسي كما لم يحدث من قبل، ولكن مع تضييق تركيزنا، يجب ألا نغفل عن مراقبي النجوم الذين جاءوا من قبل.

 

روسيا اليوم

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