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الأربعاء، 22-09-2021 10:11 ص

صورة طبيب تشعل زوبعة.. ولادة ولا أغرب لطفل في لبنان

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الوكيل الاخباري - لا توفّر أزمة فقدان البنزين في لبنان والتي تشتد يومياً أحداً، وقد وصلت إلى حد تهديد حياة الصغار والمرضى في المستشفيات، ودفعت المواطنين إلى إيجاد الحلول مهما كان الثمن.

فعلى مدى اليومين الماضيين، انشغل اللبنانيون بصورة يتيمة لطبيب شاب بثياب الرياضة، حاملا طفلا ولد حديثا.

أما السبب فيعود لتعليق وضعه الطبيب النسائي اللبناني زكي سليمان على حسابه الخاص على فيسبوك، لينتشر خلال الساعات كالنار في الهشيم.

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فقد اضطر سليمان إلى استخدام درّاجته الهوائية من أجل الوصول إلى مستشفى "رزق" في بيروت من أجل إجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة دخلت في مرحلة مخاض، ولم يجد الطبيب وقودا يوصله إلى المستشفى.


رسالة للطفل


وجسّد الطبيب تجربته الفريدة هذه مع الطفل المولود بصورة عبر حسابه على فيسبوك يظهر فيها بملابسه الرياضية حاملاً الطفل، وأرفقها بتعليق جاء فيه "احتفظ بهذه الصورة أيها الصغير، ففي يوم من الأيام سيخبرك والداك أن طبيبك جاء على متن دراجته لولادتك".


أضاف "لأنك ولدت في زمن شح البنزين والأدوية والكهرباء والطعام، في بلد 90% من مواطنيه يفتقدون العيش الكريم".


سيارة مقطوعة من البنزين


وفي تعليق للعربية.نت، قال "إنه اضطر إلى استخدام درّاجته الهوائية كحل سريع للوصول إلى المستشفى وإتمام عملية الولادة القيصرية بسبب انقطاع سيارته من مادة البنزين".


وأضاف "عدت إلى لبنان قبل يوم من موعد ولادة الطفل، وكانت سيارتي مقطوعة من البنزين، فاضطررت صباح اليوم التالي إلى استخدام الدرّاجة من منزلي في منطقة عين سعاده في المتن إلى مستشفى "رزق" في بيروت".

 

طبيب الدراجة زكي سليمان


رسالة للطفل


كما أوضح أنه "ينشر صورة كل طفل بعد ولادته، لكن المفارقة اليوم أنه نشر الصورة مرتدياً ملابسه الرياضية بدل لباس الأطباء في خطوة أراد من خلالها إيصال رسالة للطفل (الذي يُدعى إلياس) بأنه ولد في عزّ أزمة وقود خانقة في لبنان".


ومع أن الطبيب "الرياضي" معروف لدى مرضاه بأنه من عشّاق رياضة الدرّاجات الهوائية وغالباً ما يأتي عليها إلى المستشفى، غير أن "اضطراره" هذه المرّة إلى استخدام تلك الوسيلة بسبب أزمة الوقود هو ما أزعجه، قائلاً "لو كانت سيارتي فيها وقود لما اضطررت لاستخدام درّاجتي".

 

  

 

 

المصدر : العربية

 

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