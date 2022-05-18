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الأربعاء، 18-05-2022 10:09 ص

صورة - فأر يفترس سيدة ويضعها بحالة حرجة في بريطانيا

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الوكيل الإخباري-في واقعة غريبة ومخيفة للغاية قام فأر بمحاولة أكل سيدة مريضة بينما كانت نائمة في سريرها بالطابق السفلي في منزلها.

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نزل زوج  يدعى "جون كيرك" يبلغ من العمر 85 عامًا ، ليجد زوجته "ديانا" التي تبلغ من العمر 76 عامًا ، ملطخة بالدماء ، ووجهها ورقبتها مغطى بعلامات المخالب والعض بعد هجوم الحيوان.

 

كما تعرضت جفون تلك السيدة وأصابعها ومرفقها لقضم بسبب القوارض المفترسة التي كانت مختبئة في منزل الزوجين في بينجهام ، نوتينجهامشير،  بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


كان الحيوان الذي يبلغ طوله 9 سم يعشش في خزانة جانبية حيث احتفظ جون ببذور الطيور قبل أن يهاجم ديانا، وفي صباح اليوم التالي ، تم القبض على الفأر في فخ نصبه أحد الجيران الذي أطلق عليه الرصاص بمسدس بيليه.


قال الزوج:"إصابات ديانا كانت مروعة، في البداية اعتقدت أن ديانا قد أصيبت بالرصاص"، فقد تعاني من قائمة من المشاكل الصحية بما في ذلك الخرف ومرض باركنسون.


فقد تسبب سقوط على الدرج قبل ستة أعوام في تلف دماغها وعدم قدرته على الشعور بالألم، ولا يمكنها الشعور بالألم بسبب تلف دماغها

 

 

وقال الزوج:"عندما نزلت اليوم التالي إلى الطابق السفلي لإعداد شاي ديانا ، كان ذلك عندما رأيتها ملطخة بالدماء، واستدعى جون سيارة إسعاف وتم نقل ديانا إلى مركز الملكة الطبي في نوتنغهام حيث تم تنظيفها وإعطائها جرعة قوية من المضادات الحيوية".



 

صدى البلد

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