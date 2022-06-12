صورة .. مخلوق غامض ترصده كاميرا مراقبة في تكساس ودعوات للتعرف عليه

الوكيل الإخباري-شاركت مدينة أماريلو ، تكساس الأمريكية صورة لمخلوق غامض رصدته كاميرا مراقبة امنية خارج حديقة حيوان عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .

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وكتبت مدينة أماريلو ، تكساس ، أن الصورة تم التقاطها بواسطة الكاميرا المثبتة في حديقة حيوانات أماريلو في الساعات الأولى من يوم 21 ايار في حوالي الساعة 1:25 صباحًا، وتساءلات:" هل هو شخص بقبعة غريبة يحب المشي بالليل؟

وطالبت من السكان مشاركة أفكارهم وتصوراتهم حول هذا الكائن الغريب حيث علقت على الصورة :"هل لديك أي أفكار عما يمكن أن يكون عليه كائن أماريلو المجهول ؟