الأحد 12-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توضيح من جميعة البنوك حول الفئات التي يشملها تأجيل القروض

بنوك مركزية عالمية تعقد اجتماعات الأسبوع الجاري.. وهذه أبرز التوقعات

البنوك تقرر تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر حزيران

الجيش يحبط تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات

3120 ميغاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس

ميناء الحاويات: ارتفاع المناولة 8 % بالأشهر الـ5 الأولى

وزير المياه: الصيف الحالي أكثر قساوة من العام الماضي

نقابة التعليم الخاص تعلق على حادثة المعلمة ربى

سريلانكا: قد نضطر إلى شراء مزيد من النفط الروسي

مطالبات بإعفاء بطاقة الاستيراد للسيارات المخلص عليها في جمرك عمّان

الأحد، 12-06-2022 01:00 م

صورة .. مخلوق غامض ترصده كاميرا مراقبة في تكساس ودعوات للتعرف عليه

15


الوكيل الإخباري-شاركت مدينة أماريلو ، تكساس الأمريكية صورة لمخلوق غامض رصدته كاميرا مراقبة امنية خارج حديقة حيوان عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي .

اضافة اعلان

 

وكتبت مدينة أماريلو ، تكساس ، أن الصورة تم التقاطها بواسطة الكاميرا المثبتة في حديقة حيوانات أماريلو في الساعات الأولى من يوم 21 ايار في حوالي الساعة 1:25 صباحًا، وتساءلات:" هل هو شخص بقبعة غريبة يحب المشي بالليل؟

 

وطالبت من السكان مشاركة أفكارهم وتصوراتهم حول هذا الكائن الغريب حيث علقت على الصورة :"هل لديك أي أفكار عما يمكن أن يكون عليه كائن أماريلو المجهول ؟

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
57581529_1474726142663394_7535111179815878656_n

فيديو.. ملكة جمال فلسطين ترتدي زي الأسرى لتمثيل بلادها في مسابقة دولية

chocolate

الولايات المتحدة - سقوط عاملين بمصنع في وعاء شوكولا عملاق

80470544-7a26-449f-8527-ef9c534b9c1e_16x9_1200x676

كاميرا ترصد لص يعتدي بالضرب على رجل ويرديه قتيلاً في امريكا

99999999999999

فيديو متداول يتسبب في القبض على 9 رجال بالصين.. تفاصيل القصة

how-dangerous-is-Alzheimer

حكم مثير للجدل على قاتل مصاب بالزهايمر في اليابان

WhatsApp Image 2022-06-12 at 9.51.23 AM

فيديو.. رد فعل خيول عندما رصدت رضيعًا يقترب منها في امريكا

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-06-12 at 9.51.23 AM

فيديو.. رد فعل خيول عندما رصدت رضيعًا يقترب منها في امريكا

160140569126930800

بريطانيا .. الأمير هاري وزوجته ينشران صورة لابنتهما احتفالاً بعيد ميلادها الأول

download

فيديو يقطع الانفاس .. ثعابين ضخمة تزحف على رجل أثناء نومه في امريكا

intro-1519404817

شاهد.. رحيل صاحبة اشهر صورة رضيعة على منتجات الأطفال بالعالم

1l3P-DgzE6ip4Ton

فيديو .. طفل ينفذ سطواً مسلحاً على محطة وقود في أمريكا

9999999999999

أمريكا .. سيدة تفوز بكنبة مجانًا وتعثر على مبلغ خيالي بداخلها