صورة مفاجئة.. الأمير هاري وميغان ماركل ينتظران طفلهما الثاني

الوكيل الاخباري - فاجأ متحدث باسم الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل بخبر انتظارهما مولودهما الثاني، بعد ابنها آرتشي مونتباتن وندسور، الذي بلغ عامه الأول في أيار (مايو) الماضي.

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وأكد المتحدث باسم الزوجين أنهما في غاية السعادة بعد معرفتهما بالخبر السعيد، ويستعدّان لاستقبال أخ أو أخت لابنهما، إذ قال: "يمكننا أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخاً كبيراً".



وشارك الزوجان صورة بالأبيض والأسود التُقطت لهما تحت شجرة في حديقة، وبدا فيها هاري واضعاً يده على رأس ميغان وهي تستلقي على الأرض ويدها على بطنها الظاهرة.

يُذكر ان المولود الجديد سيكون الطفل الثامن في ترتيب ولاية العرش.







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