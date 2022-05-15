صورة -نفاذ الدفعة الأولى من دمية الملكة " اليزابيث " .. وهذا سعرها !

الوكيل الإخباري-أعلنت شركة "ماتيل" المنتجة لدمية باربي الجديدة التي تم نحتها لتشبه وجه ملكة بريطانيا بشكل خاص لكي تكون في الاحتفالات الخاصة باليوبيل البلاتيني لتولي إليزابيث الثانية للعرش، عن نفاذ الكمية التي تم تجهيزها من اللحظة الأولى لطرحها.



وأكدت في بيان أنه نفذ جميع المخزون من الدمية الشبيهة بالملكة إليزابيث بعد وقت قصير من طرحها للبيع، والدمية يقدر ثمنها بـ 95 جنيه إسترليني "82.61 دينار أردني" ، مشيرين الى أنه هناك إقبال كبير عليها لكونها تذكار مهم بالإضافة لنحتها لتشبه وجه الملكة إليزابيث والملابس والاكسسوارات.

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ولفتت شركة ماتيل أنها بصدد طرح المزيد من الدمية خلال الفترة القادمة وتحديداً قبل الاحتفالات التي سوف تقام في الشهر القادم.



