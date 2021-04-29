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الخميس، 29-04-2021 11:19 ص

صورة وزير ماليزي ينظف الحرم المكي تخطف الأضواء

وزير


الوكيل الإخباري - لاقت صورة نشرها وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد علي، وهو يُشارك العمّال بإزالة آثار الأمطار في المسجد الحرام، رواجاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى المعلقون إعجابهم بمبادرته.

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وأوضح الوزير أنه أراد أن يشارك العمال بجهد بسيط، واصفاً مشاركته هذه بـ"النعمة الكبيرة".


من جهتها، كثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الثلاثاء على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصديه وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.


وشهدت منطقة مكة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، حيث استمتع زوار بيت الله الحرام بالأمطار وسط ابتهالاتهم ودعواتهم خلال شهر رمضان المبارك.

 

 

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