صورته الشهيرة تهز العالم .. استعدادات خاصة لإنهاء معاناة الفيل كافان

الوكيل الاخباري – أعلنت منظمة حماية الحيوان "فور باوز" أن الفيل كافان، وهو الفيل الوحيد الذي تسببت ظروفه المعيشية السيئة في باكستان في احتجاج عالمي، سوف ينتقل إلى مأوى كمبودي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، صرحت المنظمة المكلفة بعملية النقل، إنه يجري العمل على ترتيبات السفر التي تشمل إعداد طائرة مناسبة، كما يجري حاليا بناء صندوق نقل يزيد وزنه على 5 أطنان ويبلغ ارتفاعه 3 أمتار.



وقام أطباء بيطريون من المنظمة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، بتقييم الصحة الجسدية والنفسية لكافان لمعرفة ما إذا كان لائقا للسفر الجوي، ومستقرا بدرجة كافية لحياة جديدة مع أفيال أخرى.





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⁠Following constant demands from activists & defenders, he will regain his freedom

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Let us continue to fight for animal liberation!⁠ Kaavan the "depressed elephant", has recovered his freedom after living 35 years in captivity, chained in a small enclosure⁠Following constant demands from activists & defenders, he will regain his freedomLet us continue to fight for animal liberation!⁠ pic.twitter.com/Ay7dTfLrOt August 15, 2020

كافان كان يعيش في ظروف سيئة، مقيدا بالسلاسل داخل حظيرة صغيرة في حديقة حيوان مرغازار بإسلام أباد لأكثر من ثلاثة عقود.







وكان الفيل الآسيوي عمره عام واحد عندما وصل من سريلانكا في عام 1985، وتوفيت رفيقته ساهيلي في عام 2012.



وحظيت محنة الفيل باهتمام دولي، وجمع التماس عبر الإنترنت لإطلاق سراح الفيل أكثر من 200 ألف توقيع في عام 2016.



يذكر أن الاختيار وقع على المحمية الكمبودية، لأنها تضم بالفعل أكثر من 80 فيلا وفيها خبراء ومرافق أخرى ذات صلة برعاية الفيلة.







المصدر : سبوتنك



