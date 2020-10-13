الثلاثاء 13-10-2020
الوكيل الاخباري

الخارجية للوكيل : إعادة فتح الحدود البريــة قريبا

إسبانيا تبحث عن فوز جديد

روسيا: 244 وفاة و13868 إصابة جديدة بكورونا

هام حول ترخيص السيارات في العقبة

وزير التربية : لم نعلق دوام المراكز الثقافية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

قطع الكهرباء عن مناطق في الكرك

المعونة ترد على شكاوى مواطنين عبر برنامج الوكيل

ناطق إعلامي جديد لوزارة الصحة

منح ذوي متوفي كورونا حق اختيار مكان الدفن




الثلاثاء، 13-10-2020 12:53 م

صورته الشهيرة تهز العالم .. استعدادات خاصة لإنهاء معاناة الفيل كافان

54227752_303


الوكيل الاخباري – أعلنت منظمة حماية الحيوان "فور باوز" أن الفيل كافان، وهو الفيل الوحيد الذي تسببت ظروفه المعيشية السيئة في باكستان في احتجاج عالمي، سوف ينتقل إلى مأوى كمبودي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

اضافة اعلان

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، صرحت المنظمة المكلفة بعملية النقل، إنه يجري العمل على ترتيبات السفر التي تشمل إعداد طائرة مناسبة، كما يجري حاليا بناء صندوق نقل يزيد وزنه على 5 أطنان ويبلغ ارتفاعه 3 أمتار.


وقام أطباء بيطريون من المنظمة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، بتقييم الصحة الجسدية والنفسية لكافان لمعرفة ما إذا كان لائقا للسفر الجوي، ومستقرا بدرجة كافية لحياة جديدة مع أفيال أخرى.

 



كافان كان يعيش في ظروف سيئة، مقيدا بالسلاسل داخل حظيرة صغيرة في حديقة حيوان مرغازار بإسلام أباد لأكثر من ثلاثة عقود.

 



وكان الفيل الآسيوي عمره عام واحد عندما وصل من سريلانكا في عام 1985، وتوفيت رفيقته ساهيلي في عام 2012.


وحظيت محنة الفيل باهتمام دولي، وجمع التماس عبر الإنترنت لإطلاق سراح الفيل أكثر من 200 ألف توقيع في عام 2016.


يذكر أن الاختيار وقع على المحمية الكمبودية، لأنها تضم بالفعل أكثر من 80 فيلا وفيها خبراء ومرافق أخرى ذات صلة برعاية الفيلة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7618094560_b850fff0ac_h

مدينة العاب في اليابان تؤجر دولاب الهواء كمكاتب مجهزة بالإنترنت - صور

90705832517_0

مصر .. سائق توك توك يعثر على كنز ويعيده لأصحابه - صورة

السعودية

السعودية.. بحث مكثف عن أميــر - شاهد

istockphoto-636489508-612x612

شاهد أكبر حشد صادم بزمن الكورونا في البرازيل - فيديو

5f8418a04c59b77f433fca16

بعد فشلها بالقبض على المجرمين .. الشرطة الهندية مُطالبة بتخفيف الكروش!

human_landing_system_2024_surface_astronauts

رائد فضاء أمريكي يتخلى عن رحلة ستارلاينر لحضور حفل زفاف ابنته - فيديو

أخبار متعلقة
1574955943213

ثري مجهول يشتري واحدة من أندر الجواهر بالعالم في هونغ كونغ- صور

medium_2020-09-22-437ffafa01

لقطات نادرة...تصوير غواصة صواريخ باليستية صينية